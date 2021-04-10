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GeriFutbol Galatasaray'da çifte şok! Donk ve Babel cezalı...
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Futbol
Haber Giriş: 10.04.2021 - 21:06 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da çifte şok! Donk ve Babel cezalı...

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Galatasaray'da çifte şok! Donk ve Babel cezalı...

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Galatasaray'da Donk ve Babel, cezalı duruma düştü.

Türk Telekom'da Stadı'nda oynanan maçın 79. dakikasında girdiği ikili mücadele sonrası rakibine yaptığı müdahalenin ardından Donk, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Pozisyonun ardından kart görmeyen Donk, VAR'dan gelen uyarı sonrasında hakem Palabıyık tarafından ihraç edildi.

Sarı kırmızılı takımda Hollandalı Ryan Babel ise müsabakanın 84. dakikasında gördüğü sarı kart sonrasında cezalı duruma düştü.

Galatasaray'da Donk ve Babel, Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak.

Galatasarayda çifte şok Donk ve Babel cezalı...

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