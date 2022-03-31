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Galatasaray'da çifte sakatlık şoku! Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed...

#Galatasaray#Feghouli#Mostafa Mohamed
Galatasarayda çifte sakatlık şoku Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed...

Galatasaray'da milli takımlarından sakatlık problemiyle dönen isimlerden Sofiane Feghouli’nin yapılan incelemesinde sol arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve yırtık tespit edildi. Sağ üst adale ön grupta ağrı ve kanaması bulunan Mustafa Mohamed’in durumu yapılacak MR ve tetkikler sonrası netlik kazanacak. Her iki oyuncunun da tedavilerine başlandı.

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Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 31. haftasında Fatih Karagümrük’ü konuk edeceği maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Isınma hareketleri ve top kapma pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın taktik bölümünde topla hücuma çıkış ve atak sonlandırma üzerinde duruldu.

FEGHOULI VE MOHAMED'İN TEDAVİLERİNE BAŞLANDI

Milli takımlarından sakatlık problemiyle dönen isimlerden Sofiane Feghouli’nin yapılan incelemesinde sol arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve yırtık tespit edildi. Sağ üst adale ön grupta ağrı ve kanaması bulunan Mustafa Mohamed’in durumu yapılacak MR ve tetkikler sonrası netlik kazanacak. Her iki oyuncunun da tedavilerine başlandı.

Tedavisi devam eden Omar Elabdellaoui, günü takımdan ayrı kendisi için hazırlanan bireysel program dahilinde çalışarak tamamladı.

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İzinli olduğu dönemde Fransa’ya giden ve burada yaptırdığı Covid testi pozitif çıkan Sacha Boey, karantina dönemi yarın tamamlandıktan sonra Türkiye’ye dönecek.

Galatasaray Futbol Takımı, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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#Galatasaray#Feghouli#Mostafa Mohamed

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