Galatasaray'da çifte hareketlilik! Milli isim ayrılık kararı aldı, yeni transferi Şili'de duyurdular...

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Nisan ayı sonunda yeniden seçime gidecek olan Galatasaray'da futbol takımına dair belirsizlikler de sürüyor. Başkan adaylarının mevcut teknik direktör Domenec Torrent ile yola devam edip etmeyecekleri henüz netleşmedi ancak sarı-kırmızılı takımda gidecek ve gelecek isimlerle ilgili Avrupa basınında çarpıcı haberler de çıkmaya devam ediyor.

Son olarak Fenerbahçe'ye derbide 2-0 mağlup olan Galatasaray performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı. Bu sezon ligde bekleneni bir türlü karşılayamayan sarı-kırmızılılarda genç yıldızlar Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmeyi başarmıştı.

DERBİYE SCOUT AKINI!

Fenerbahçe derbisinde Marcao'yu Inter, Roma, Napoli; Victor Nelsson'u Milan, Fiorentina, Aston Villa; Cicaldau'yu Sampdoria, Betis; Berkan Kutlu'yu Dortmund, Inter ve Kerem Aktürkoğlu'nu Atletico Madrid, Monaco, Lyon, Lille scoutları izlemişlerdi.

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TORRENT AÇIKLADI! 'GELECEK SEZON 3-4 TRANSFER...'

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan teknik direktör Domenec Torrent, buna karşın geçtiğimiz günlerde gelecek yılın planlamasına dair çalışmalar yaptıklarını açıklamıştı.

Emre Akbaba ve Yunus Akgün'ü geri getirmek istediklerini belirten Torrent, "Öncelikle önemli oyuncularımız Emre Akbaba ve Yunus Akgün'ü geri getirmek istiyoruz. İkisi de Galatasaray'ın oyuncusu olduğu için rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Önümüzdeki sene daha fazla Türk oyuncuyla oynamamız gerekecek. Ben Futbol hayatımda 3 şeye önem veririm. Birincisi genç oyunculara bakmak. Bizim A takıma çıkacak oyuncumuz yoksa o zaman transfer isterim. Eğer genç ve Türkler'den istediğimiz özelliklere sahip oyuncu bulamazsak 3-4 tane yabancı oyuncu alabiliriz. Ama hepsi fark yaratacak oyuncular olmalı. Aklımızdaki fikir bu. Bakalım yapabilecek miyiz?" ifadelerini kullanmıştı.

HALİL DERVİŞOĞLU KARARINI VERDİ! GİDİYOR...

Yaşanan bu gelişmelerin sonrasında yurt dışında Galatasaray'dan ayrılacak ve sarı-kırmızılı takıma transfer olacak isimlerle ilgili iki çarpıcı haber yayınlandı.

İspanyol basınında yer alan habere göre; son dönemde sarı-kırmızılı takımda ilk 11'de fazla forma şansı bulamayan Halil Dervişoğlu'nun sezon sonu bitecek kiralık sözleşmesini uzatmayacağı ve Galatasaray'dan ayrılacağı belirtildi. Milli futbolcunun kariyerine Türkiye'de devam etmek istemediği ve menajerinin yeni takımlar için çalışmalara şimdiden başladığı ifade edildi.

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ÖNCELİĞİ İSPANYA! GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Halil Dervişoğlu ise birçok Avrupa ülkesi tarafından yakından takip edilmesine karşın tercihini İspanya'dan yana yapmak istiyor. Aynı haberde, milli futbolcuyla Celta Vigo, Real Betis ve Valencia'nın ilgilendiği ve menajerinin de bu takımlarla temasa geçtiği vurgulandı.

İTALYAN VE ALMANLAR DA PEŞİNDE

Milli futbolcuyla İspanyol ekiplerinin yanı sıra Bundesliga'dan Stuttgart ve Serie A'dan Torino'nun da ilgilendiği iddia edildi.

Halil'in güçlü, mobil bir santrfor ve kaliteli bir isim olduğu vurgulanırken, Rotterdam doğumlu olması nedeniyle Hollanda pasaportunun da olduğu aktarıldı. Bu sezon Galatasaray'da 28 maça çıkan Halil Dervişoğlu, 4 gol attı ve bir asist yaptı.

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HALİL GİDECEK, ALEXIS SANCHEZ GELECEK

Halil Dervişoğlu'yla ilgili yaşanan gelişmenin ardından Galatasaray'la ilgili bir de transfer haberi ortaya atıldı.

Şili basının iddiasına göre sarı-kırmızılı kulüp, sezon sonunda Inter'le olan sözleşmesi bitecek olan Alexis Sanchez'le ilgilendiği belirtildi. Sarı-kırmızılı takımın sportif direktörü Pasquale Sensibile'nin bu transfer operasyonunu yürüttüğü öne sürüldü.

MONCHI SEVILLA'YA İSTİYOR

Haberde ayrıca Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin de tecrübeli yıldızı İspanya'ya geri götürmek istediği vurgulandı. Şilili yıldız için bir diğer transfer seçeneğinin ise kariyerinin başlarında formasını giydiği River Plate olduğu ifade edildi.

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BU SEZON 31 MAÇA ÇIKTI

Inter ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon İtalyan ekibi ile 31 maça çıkarken, 7 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koydu.

MORUTAN İÇİN AL AIN DEVREYE GİRMİŞTİ

Sezon başında Rumen ekibi FCSB'den transfer edilen ancak beklentilerin altına kalarak kadroya girmekte zorlanan Olimpiu Morutan için de geçtiğimiz günlerde bir transfer iddiası ortaya atılmıştı.

Adı geçtiğimiz günlerde İskoç ekibi Rangers ile geçen Morutan için Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Ain Kulübü'nün devreye girdiği belirtildi.

Rumen basınında yer alan habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Ain, 22 yaşındaki oyuncuyla yakından ilgileniyor.