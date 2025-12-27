Galatasaray'da çifte ayrılık! İki yıldıza veda yakın

Haberin Devamı

Devre arasına lider giren Galatasaray’da gözler yeni transferlere çevrilmiş olsa da, kadroda yaşanacak ayrılıklar da gündemin önemli başlıklarından biri haline geldi. Sarı-Kırmızılılar, devre arası planlamasını hem gelecek hem de gidecek isimler üzerinden yapıyor.

AHMED KUTUCU'YA TEKLİF GELDİ!

Cim Bom’a bu hafta içerisinde en sürpriz teklif Ahmed Kutucu için geldi. Yurt dışından bir kulübün, 25 yaşındaki futbolcunun bonservisine 6 milyon Euro önerdiği ortaya çıktı.

SON SÖZÜ OKAN HOCA SÖYLEYECEK

Galatasaray Yönetimi, teklifi onaylamak için teknik direktör Okan Buruk’un tatilden dönmesini bekliyor. Sarı-Kırmızılı kulüp de geçen sezonun devre arasında Ahmed’i Eyüp’ten 6 milyon Euro’ya almıştı. Bu transferle ilgili son sözü Okan hoca söyleyecek.

Haberin Devamı

BERKAN İLE FESİH GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI!

Öte yandan Galatasaray’ın devre arasında yollarını ayıracağı Berkan Kutlu ile kontrat fesih görüşmeleri başladı. Şu ana kadar Süper Lig’den 2 teklif alan Berkan’a Konyaspor 400 bin Euro maaş üzerinden 2.5 yıllık sözleşme önerdi. Diğer taraftan Trabzonspor da Berkan Kutlu’yla yakından ilgileniyor. Sarı-Kırmızılılar herhangi bir bonservis talebi olmadan Berkan’la anlaşarak yolları ayıracak, bu süreçte oyuncunun istediği kulüple anlaşması bekleniyor.