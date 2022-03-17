Galatasaray'da Cicaldau ve Morutan'dan Barcelona öncesi açıklamalar

Haberin Devamı

Galatasaray'da forma giyen Rumen futbolcular Cicaldau ve Morutan, bu akşam oynanacak Barcelona maçı öncesi Romanya'dan Pro TV'ye açıklamalarda bulundu.

İstanbul'daki yaşama çabuk alıştığını söyleyen Cicaldau; "Benim için buraya gelmek kariyerimde önemli ve ileriye doğru atılmış bir adımdı. Takımımda mutluyum, İstanbul'u seviyorum. Barcelona maçı, bana göre sezonun en üst seviye maçı. Böyle takımlara karşı oynarken rakip futbolcuların değerlerini daha iyi anlıyorsunuz. Onlarla mücadele etmek için daha büyük bir motivasyon doluyorsunuz. Barcelona'yı elemek bizim için büyük bir hayal. Deplasmanda aldığımız sonucun ardından beklentiler de arttı. Camp Nou'da oyuna girerken çok heyecanlıydım, derin bir nefes alıp oyuna odaklandım. Takımda çok güzel bir arkadaşlık ortamı var, herkesle iyi anlaşıyorum." dedi.

Haberin Devamı

MORUTAN: EN İYİ BABEL'LE ANLAŞIYORUM

İstanbul'daki hayatı hakkında konuşan Morutan ise; "İlk günden itibaren buraya kolayca alıştım. İstanbul'da her şey çok güzel. Yemekler, sokaklar, taraftarlar... Galatasaray gibi bir kulüpte oynadığım için kendimi çok gururlu hissediyorum ve burada çok mutluyum. Takımdaki en iyi oyunculardan biri olmak için sonuna kadar mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.

Takımdaki çalışma ortamı hakkındaki soruya cevap veren Rumen oyuncu, "Gerçekten sıkı çalışmanız gerekiyor. Antrenmanlarımız oldukça zorlu geçiyor ancak ben kendimi en üst seviyeye hazırlayabilmek ve hayal kırıklığı yaşamamak için elimden geleni yapıyorum. Hocam bana ne zaman, nerede görev verirse versin yüzde yüzümü sahaya yansıtmaya hazırım." dedi.

Takım arkadaşlarıyla arasının nasıl olduğu sorusuna cevap veren Olimpiu Morutan, "Takımdaki herkesle çok iyi anlaşıyorum. Ancak en iyi anlaştığım kişiyi soruyorsanız Ryan Babel diyebilirim. O bana sürekli tavsiyelerde bulunuyor ve tercrübesinden faydalanmamı sağlıyor." dedi.

"BARCELONA'YI ELEMEK İMKANSIZ DEĞİL"

Barcelona maçında takıma güvendiğini söyleyen Morutan, "Çok zorlu bir maça çıkacağız ancak takım arkadaşlarıma güveniyorum. Mağlup etmesi imkansız olmayan ancak sadece birlikte hareket edersek yenebileceğimiz bir rakip Barcelona." diyerek sözlerini noktaladı.