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Galatasaray'da Christian Luyindama kızağa çekilecek

#Galatasaray#Luyindama#Göztepe
Galatasarayda Christian Luyindama kızağa çekilecek

Galatasaray’da, Göztepe maçında kredisini dolduran Luyindama kızağa çekilecek. Son maçta gole neden olan hatası sonrası devre arasında oyundan alınan Luyindama’nın yerine sahaya sürülen Alpaslan kusursuz performansı ile teknik ekipten tam not aldı. Alpaslan, Marcao’nun cezası bitene kadar lig maçlarında stoperde Nelsson’a eşlik edecek.

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Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray’ın Göztepe’yi 2-1 yendiği maçın ilk yarısında hücuma çıkarken top kaptıran ve takımının geriye düşmesine neden olan Christian Luyindama kızağa çekilecek! Önceki maçlarda da benzer hatalar yapan, Göztepe maçındaki hatası sonrası bazı taraftarlarca ıslıklanan Demokratik Kongolu oyuncunun yakın gelecekte 11’i görmesi zor görünüyor. Zira Göztepe maçında ikinci yarının başında yerine giren Alpaslan gerek hamleleri gerek performansı ile teknik heyetten tam not aldı.

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Marsilya’da Marcao oynayacak

Buna göre artık Galatasaray’ın üçüncü stoperi Luyindama değil, Alparslan olacak. Sarı kırmızılı takımın perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde Marsilya ile deplasmanda oynayacağı maçta stoperde, Fatih Terim’in ilk iki tercihi olan Marcao ile Nelsson forma giyecek.

Ligde iki maç daha cezası bulunan Marcao’nun yerine artık Luyindama değil, Alpaslan görev alacak. Sezon başında Göztepe’den gelen Alpaslan, Çaykur Rize ve Konya maçlarında Nelsson ile görev yapacak.

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Alkışlar Cicaldau ve Diagne’ye

Kredisini tüketen ve gözden düşen Luyindama eğer Alpaslan bu formunu sürdürürse ve sakatlıklar olmazsa uzun süre forma şansı bulamayacak gibi...

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Öte yandan Morutan’ın golünde 62 metreden asist yapan Cicaldau, teknik heyetten tam not aldı. Ayrıca Diagne de oyuna girdikten sonra sergilediği performans ile Terim’in takdirini kazandı. Tecrübeli teknik adamın Marsilya deplasmanında Halil’e, Çaykur Rizespor maçında ise Diagne’ye ilk 11’de görev vermesi bekleniyor.

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#Galatasaray#Luyindama#Göztepe