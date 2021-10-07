Galatasaray'da Christian Luyindama bilmecesi!

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Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray'da toplam 8 milyon Euro ödenerek takıma kazandırılan ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Cristian Luyindama’nın durumu kulübü sıkıntıya soktu.

Marcao’nun aldığı ceza ve beklenen teklifleri de alamaması üzerine sarı kırmızılı kulüpte kalan Demokratik Kongolu futbolcu için hatlar karıştı.

Marcao’nun yokluğunda eline geçen fırsatı kullanamayan Luyindama hataları ile tepki çekerken, takımda 4. stoper konumana düştü. Formasını Alpaslan’a kaptıran 27 yaşındaki futbolcu için ocak ayında teklif gelirse değerlendirilecek.

Antwepr istedi ama izin çıkmadı

Beklenen teklif gelmezse duruma teknik direktör Fatih Terim ile yönetim karar verecek. Nedeni ise sezon başında Antwerp kulübünün 2 milyon Euro’luk teklifini kabul etmeyen sarı kırmızılılar 4 milyon Euro’luk bonservis bedeli talep etmişti. Bu sezon birçok karşılaşmada yaptığı hatalarla dikkat çeken Göztepe karşısında da yenilen golde büyük hatası bulunan Cristian Luyindama performansı ile sınıfta kalsa da sarı kırmızılılar ciddi yatırım yaptığı oyuncuyu hiç para kazanamadan kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya.

Sözleşmesi sona eriyor

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2018- 19’un devre arasında 3 milyon Euro’ya kiralananan sezon sonu 6 milyon Euro’ya bonservisi alınan Luyindama’nın sözleşmesi sezon sonu bitecek. Ocakta teklif gelirse oyuncuya izin verilip satışından gelir elde edilecek. Teklif gelmezse Luyindama sezon sonunda hiç para kazandırmadan istediği kulübe gidecek. İşte bu noktada performansı ile sınıfta kalsa da Luyindama’nın bedelsiz ayrılığına engel olmak adına sözleşme uzatılması gündeme alınacak. Bu konuda karar ocakta gelişmelere göre verilecek.