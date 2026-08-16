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Galatasaray'da Chimezie Metu transferi için Osimhen itirafı!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Chimezie Metu#Osimhen
Galatasarayda Chimezie Metu transferi için Osimhen itirafı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2026 12:31

Galatasaray MCT Technic Genel Menajeri Özgün Önver, Chimezie Metu'nun transferinde Victor Osimhen'in etkili olduğunu söyledi.

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Galatasaray MCT Technic Genel Menajeri Özgün Önver, HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Özgün Önver, Chimezie Metu transferinde Victor Osimhen'in etkisine değindi. Özgün Önver'in açıklamaları şu şekilde oldu:

Galatasarayda Chimezie Metu transferi için Osimhen itirafı

"OSİMHEN'E METU'YU ARATTIK VE METU O SAYEDE GALATASARAY'A GELMEK İSTEDİ"

"Chimezie Metu, Nijerya vatandaşı. Nijerya vatandaşları İspanya'da yerli statüsünde oynayabiliyorlar. Baskonia ile Real Madrid'in, hatta Barcelona'nın alma olasılığı vardı. Metu transferinde Osimhen'i devreye soktuk. Metu'nun hem Nijerya vatandaşı oluşu hem de futbola çok büyük ilgisinin bulunması bizi Osimhen'e yönlendirdi. Macit Bey de orada devreye girdi. Osimhen'e Metu'yu arattık ve Metu o sayede Galatasaray'a gelmek istedi."

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#Galatasaray#Chimezie Metu#Osimhen

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