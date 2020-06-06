Galatasaray'da Çaykur Rizespor mesaisi sürüyor

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.







Ana bölümünde hazırlık maçı yapılan idmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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