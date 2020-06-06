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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.06.2020 - 14:28,Son Güncelleme:

Galatasaray'da Çaykur Rizespor mesaisi sürüyor

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Galatasaray'da Çaykur Rizespor mesaisi sürüyor
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Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.



Ana bölümünde hazırlık maçı yapılan idmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı.
Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Galatasarayda Çaykur Rizespor mesaisi sürüyor

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