Galatasaray'da Casemiro bombası! Transferde Osimhen taktiği

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Kadrosuna kiralık olarak Victor Osimhen'i katan ve futbol dünyasında büyük ses getiren Galatasaray'da transferlerin devam etmesi beklenirken İngiliz basınından bomba bir iddia ortaya atıldı.

TBR Football'ın haberine göre; Galatasaray, Manchester United'da forma giyen Brezilyalı orta saha Casemiro için İngiliz devi ile görüşmelere başladı.

1 YILLIĞINA KİRALAMAK İSTENİYOR

Haberde, Galatasaray'ın Casemiro'yu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve Manchester United ile görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

20 milyon Euro piyasa değeri bulunan Brezilyalı yıldız, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 4 maçta skor katkısı veremedi.

KARİYERİ KUPALARLA DOLU

Kariyeri boyunca Sao Paulo, Porto, Real Madrid ve Manchester United formaları giyen Casemiro; 5 Şampiyonlar Ligi, 1 Copa America, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 LaLiga, 3 UEFA Süper Kupası, 1 İngiltere Kupası, 1 İspanya Kupası, 3 İspanya Süper Kupası, 1 İngiltere Lig Kupası ve 1 U20 Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.