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Galatasaray'da Carlos Vinicius ilk antrenmanına çıktı

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#GALATASARAY#Carlos Vinicius#Sporanasayfa
Galatasarayda Carlos Vinicius ilk antrenmanına çıktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2024 14:59

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius, sarı - kırmızılı takımdaki ilk antrenmanına çıktı.

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Bandırmaspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

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Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışması ve bire bir oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılıların yeni transferi Brezilyalı futbolcu Carlos Vinicius da ilk antrenmanına çıktı.

Galatasarayda Carlos Vinicius ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray 5 Şubat Pazartesi günü saat 18.00’de yapacağı idmanla Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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#GALATASARAY#Carlos Vinicius#Sporanasayfa

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