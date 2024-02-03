Galatasaray'da Carlos Vinicius ilk antrenmanına çıktı

Gözden Kaçmasın

Samsunspor maçında Galatasaray'ın ikinci golünden önce faul var mı, Icardi'nin pozisyonu penaltı mı? 'Elimizde çok güzel bir kanıt var!' | 'Suçlunun avukatı bile bunu Yargıtay'a götürmez' Haberi Görüntüle