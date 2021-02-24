Galatasaray'da çanlar Belhanda için çalıyor

G.Saray’da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Younnes Belhanda ya kalan 15 haftada ön plana çıkacak ya da veda edecek. yeni kontrat imzalamak isteyen ancak talep edilen indirime de onay vermeyen Faslı futbolcunun artık eli zayıfladı. Ocaktaki takviyeler de bir anlamda takımın ‘Belhanda’ya mahkum’ oyun planını da ortadan kaldırdı. Fatih Terim’in daha iyi bir alternatifi olmadığı için sorun da yaşasa oynatmak zorunda kaldığı Belhanda 2 haftadır kesik yedi!

Kaderi kendi ellerinde

Fernandes’in transferi, Arda’nın orta sahada görev alması, Etebo’nun yükselen performansı derken Belhanda formasını kaybetti. Terim hem Kasımpaşa hem de Alanya maçlarında yıldız futbolcuya ilk 11’de görev vermedi. Sezon sonunda da Salih Uçan başta yapacağı transferlerle kadrosunu güçlendirecek olan G.Saray’da artık kaderi bizzat Faslı oyuncunun ellerinde. Küsme ve kapris gibi bir lüksü bulunmayan Belhanda, kalan 15 haftada eğer olumlu bir katkı ve performans ortaya koyarsa G.Saray masaya oturacak. Aksi halde masaya dahi oturulmadan sezon sonunda yollar ayrılacak.

Maksimum 1.5 milyon Euro

3 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan ve sözleşmesinin uzatılmasını isteyen Belhanda’ya hem yönetim hem de teknik heyet açık bir mesaj verdi: “Oyna, sözleşmeyi hak et ve imzala!” Kalan 15 haftadaki performansı durumunu netleştirecek. Sınıfı geçmesi ve teknik heyetin olumlu raporu halinde Galatasaray’ın, Belhanda’ya sunacağı tavan rakam belirlendi. Şu anda 3 milyon 350 bin Euro kazanan Belhanda, yeni sözleşme için yüzde 50’den fazla indirime imza atmak zorunda. Sarı kırmızılılar, teknik heyetin isteği halinde maksimum 1.2-1.5 milyon Euro bandında bir garanti teklif önerecek.

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