Galatasaray'da Can Uzun mesaisi! Transferde kritik aşama

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Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılıların geleceğe yönelik planları arasında yer alan Can Uzun konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY VİTES YÜKSELTTİ

Galatasaray, transfer döneminin en önemli hedeflerinden biri olan Can Uzun için vites yükseltti. Sarı-Kırmızılılar, Eintracht Frankfurt ile yürüttüğü görüşmelerde önemli bir aşama kaydederken, transferi sonuçlandırmak adına temaslarını aralıksız sürdürüyor.

PAZARLIKLARDA İLERLEME VAR

Alınan bilgilere göre taraflar arasındaki pazarlıklarda belli bir noktaya gelindi. Henüz nihai anlaşma sağlanmasa da görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ve yakın zamanda yeni bir zirve yapılmasının planlandığı öğrenildi. Bu kritik görüşmenin ardından transferin seyrinin netlik kazanması bekleniyor.

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DURSUN ÖZBEK DEVREYE GİRDİ

Galatasaray cephesinde bu transfere büyük önem veriliyor. Başkanın süreci yakından takip ettiği, teknik direktör Okan Buruk’un ise 20 yaşındaki Milli yıldızın kadroya katılması konusunda yönetime net rapor sunduğu belirtildi. Buruk’un, hem 10 numara hem de kanatlarda görev yapabilen Can Uzun’un hücum hattına kalite ve alternatif kazandıracağı görüşünde olduğu ifade ediliyor. Genç yaşına rağmen Avrupa’da dikkat çeken performansıyla adından söz ettiren Can Uzun, tekniği, oyun zekası ve skor katkısıyla Türk futbolunun en büyük potansiyellerinden biri olarak gösteriliyor. Galatasaray Yönetimi de gelecek yılların takımını oluşturma planı doğrultusunda bu transferi yalnızca bugünü değil, geleceği de şekillendirecek stratejik bir hamle olarak görüyor.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR!

Sarı-Kırmızılılar, Frankfurt ile yapılacak yeni görüşmeden olumlu sonuç çıkması halinde transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefliyor. Yönetimin, Okan Buruk’un çok istediği Can Uzun’u yeni sezon hazırlıkları tamamlanmadan kadroya kazandırmak için tüm imkanlarını seferber ettiği öğrenildi.