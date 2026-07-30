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Galatasaray'da Can Armando Güner gelişmesi!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Can Armando Güner#Transfer
Galatasarayda Can Armando Güner gelişmesi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 09:37

Galatasaray'ın genç oyuncusu Can Armando Güner, Gençlerbirliği ile büyük ölçüde anlaşırken transfer için yönetimin vereceği son karar bekleniyor.

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Trendyol Süper Lig'de yeni sezona üst üste 5. kez şampiyon olma hedefiyle hazırlanan Galatasaray transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

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AYRILACAK İSİMLER BELİRLENİYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste doğrultusunda yeni sezon kadrosunu planlayan sarı-kırmızılılarda ayrılacak bir isim daha belli oldu.

Galatasarayda Can Armando Güner gelişmesi

CAN ARMANDO GENÇLERBİRLİĞİ YOLUNDA

Galatasaray’ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı genç yetenek Can Armando Güner’e birçok Süper Lig kulübünden talip var. Özellikle Gençlerbirliği, Armando ile büyük ölçüde anlaştı.

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SON KARAR YÖNETİMDE

Başka tekliflerin de geldiği genç oyuncu için Galatasaray Yönetimi’nin vereceği son karar bekleniyor.

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#Galatasaray#Can Armando Güner#Transfer

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