Galatasaray'da çalışmalar sürüyor! Ryan Donk'un son durumu...

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra dar alanda pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik taktik oyun gerçekleştirildi. Son bölümde ise interval koşular yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Ryan Donk’un tedavisine devam edildi. Emre Taşdemir, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı saha çalışmalarını sürdürdü.

Galatasaray Futbol Takımı, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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