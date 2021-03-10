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GeriFutbol Galatasaray'da çalışmalar sürüyor! Ryan Donk'un son durumu...
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Futbol
Haber Giriş: 10.03.2021 - 15:58 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da çalışmalar sürüyor! Ryan Donk'un son durumu...

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Galatasaray'da çalışmalar sürüyor! Ryan Donk'un son durumu...

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 30. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra dar alanda pas oyunları oynandı.  Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik taktik oyun gerçekleştirildi. Son bölümde ise interval koşular yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.  

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Ryan Donk’un tedavisine devam edildi.  Emre Taşdemir, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı saha çalışmalarını sürdürdü. 

Galatasaray Futbol Takımı, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek. 

Galatasarayda çalışmalar sürüyor Ryan Donkun son durumu...

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