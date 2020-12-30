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Haber Giriş: 30.12.2020 - 13:56 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da çalışmalar sürüyor! Feghouli, Etebo ve Babel'de son durum...

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Galatasaray'da çalışmalar sürüyor! Feghouli, Etebo ve Babel'de son durum...
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Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 16. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 16. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra dört istasyonlu üçe üç dayanıklılığa yönelik pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde beşe beş turnuva oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Peter Etebo ve Sofiane Feghouli’nin tedavisine devam edildi. Ryan Babel, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı özel çalıştı.

Galatasaray Futbol Takımı, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Galatasarayda çalışmalar sürüyor Feghouli, Etebo ve Babelde son durum...

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