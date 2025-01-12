Galatasaray'da büyük pişmanlık! Erling Haaland'ın ardından Viktor Gyökeres de elden kaçmış

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Portekiz ekibi Sporting'de golleriyle sezona damga vuran Viktor Gyökeres'in iki yıl önce Galatasaray'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı.

ERDEN TİMUR AÇIKLADI

TV100'de canlı yayına çıkan Galatasaray Sportif A.Ş. eski başkan vekili Erden Timur, yöneticiliği sırasında yaptıkları transferleri anlatırken Viktor Gyökeres ile ilgili çarpıcı bir itirafta da bulundu.

"15 MİLYON EUROMUZ OLSAYDI GYÖKERES'İ ALIRDIK"

13. bitirilen sezonun ardından Dursun Özbek yönetiminde göreve başladığı 2022/23 ve 2023/24 sezonlarında limit problemi yaşadıklarını anlatan Erden Timur, bonservisiyle oyuncu almakta zorlandıklarını belirtti.

2022/23 sezonunda kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'nin bonservisine 2023/24 sezonu başında 10 milyon euro verdiklerini, kalan limit az olduğu için serbest oyunculara yöneldiklerini anlattı.

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Erden Timur, o transfer dönemlerinde Viktor Gyökeres isminin scout ekibi tarafından önlerine geldiğini ancak transferi gerçekleştiremediklerini söyledi.

"Futbolda santrfor etkisi azalıyor. 15 milyon euromuz olsaydı Gyökeres'i alırdık. Çok almak istedik ama alamadık. Şimdi geldiği yeri görüyoruz. Scout ekibimiz çok başarılı, önümüze çok önemli isimleri getiriyorlardı."

24 MİLYON EUROYA SPORTING ALDI

Ülkesi İsteç'ten 2018 yılında Brighton'a giden Gyökeres, beklenen performansı verememiş ve çeşitli kulüplere kiralık gönderilmişti. 2021 yazında Brighton, oyuncuyu 1.2 milypon euro karşılığında Coventry City'ye satmıştı.

Galatasaray'ın gündemine 2022 yazında geldiği anlaşılan Gyökeres, 2023 yazında Sporting'e 24 milyon euro bonservis karşılığında imza attı.

26 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 30 resmi maçta 32 gol atıp 6 da asist yaptı.

ERLINH HAALAND DA ELDEN KAÇMIŞTI

Galatasaray, benzer bir şekilde Erling Haaland'ı da elinden kaçırmıştı.

Manchester City formasıyla rekordan rekora koşan Erling Haaland da Galatasaray'ın kapısından dönmüştü.

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Molde'de forma giydiği dönemde Galatasaray, Haaland'ı yakından takip ediyordu. Dönemin teknik direktörü Fatih Terim'in yardımcısı Ümit Davala, yıldız golcüyü izlemeye gitmelerini şöyle anlatmıştı: Necati'yle Norveç'e Haaland'ı izlemeye gittik. İlk yarı bitti, 'Bu adamı sakın kaçırmayın' diye telefon açtık. 6-7 milyon Euro bonservisi vardı. Galatasaray büyük bir balık kaçırdı. Haaland'ın böyle olacağını biz orada gördük. Fatih Hocayı aradık. Onunla hep istişare halindeydik. Haaland'ın alınmasını istedik. 16-17 yaşındaydı o dönem. Galatasaray teklif yaptı mı bilmiyorum.

Fatih Terim ise daha sonraki dönemde Haaland transferi ile ilgili şunları söylemişti: Haaland, Linnes ile aynı şehirden olduğu için iletişim kurduk, babasıyla görüştük. Anlaşma noktasına geldik. Maalesef Norveç’ten hiç çıkmamış 20 yaşında bir oyuncuya o dönem 8-9 milyon versek neler olabilirdi Türkiye’de, siz tahmin edin.

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3 YILDA TOPLAM 88 MİLYON EURO ÖDENDİ

2019'da Molde'den Salzburg'a 8 milyon euroya giden Haaland, 1 yıl sonra Dortmund'a 20 milyon euroya; 1,5 yıl sonra ise Manchester City'ye 60 milyon euroya transfer olmuştu.