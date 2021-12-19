Galatasaray'da büyük kayıp! Fatih Terim'siz maçlarda puan kaybı 49'a ulaştı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tarihe geçecek dava: Lütfü Beyin vasi savaşıTarihe geçecek dava: Lütfü Bey'in vasi savaşı#Lütfü Akçay
Maça damga vuran olay için gece yarısı resmi açıklama ve sert eleştiri Kamyoncu dili bu...Maça damga vuran olay için gece yarısı resmi açıklama ve sert eleştiri! 'Kamyoncu dili bu...'#Galatasaray-Başakşehir
Olimpiyatlarda tadımız kaçabilir Z kuşağı mı gelenekselciler mi Boks ve halter için kritik 18 ay...Olimpiyatlarda tadımız kaçabilir! Z kuşağı mı gelenekselciler mi? Boks ve halter için kritik 18 ay...#Olimpiyatlar
Tarihi an Türksat 5B uzaya gönderildiTarihi an! Türksat 5B uzaya gönderildi#Türksat5b
İzmir’de maden kazası Şirketten açıklama geldiİzmir’de maden kazası! Şirketten açıklama geldi#İzmir
Bilal Erdoğan: ‘En büyük hedefim...’Bilal Erdoğan: ‘En büyük hedefim...’#Bilal Erdoğan
2 coin için güzel haber Ünlü CEOdan flaş tahmin...2 coin için güzel haber! Ünlü CEO'dan flaş tahmin...#Kripto Para
Derbi öncesi dikkat çeken analiz: İki farklı felsefe...Derbi öncesi dikkat çeken analiz: İki farklı felsefe...#Fenerbahçe
58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedyi kim öldürdü58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedy'i kim öldürdü?#Kennedy Suikastı
Kansere karşı ben kazandım...Kansere karşı ben kazandım...#KANSER
Melis Sezen’in ardından Defne Samyelinin kıyafeti olay oldu Melis Sezen’in ardından Defne Samyeli'nin kıyafeti olay oldu#Melis Sezen
Kirliliğinin yüzde 72’si İstanbul’danKirliliğinin yüzde 72’si İstanbul’dan#Müsilaj
Neredesin KaterynaNeredesin Kateryna#Kateryna Barchukova
Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü Ulus’taki partide yakınlaştıBurcu Özberk ve Serkay Tütüncü Ulus’taki partide yakınlaştı#Burcu Özberk
Galatasaray-Başakşehir maçında büyük protesto Taraftarlardan yönetime çağrı...Galatasaray-Başakşehir maçında büyük protesto! Taraftarlardan yönetime çağrı...#Galatasaray
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Galatasaray'da büyük kayıp! Fatih Terim'siz maçlarda puan kaybı 49'a ulaştı

#Galatasaray#Fatih Terim#Süper Lig
Galatasarayda büyük kayıp Fatih Terimsiz maçlarda puan kaybı 49a ulaştı

Fenerbahçe derbisi sonrası aldığı 6 maçlık ceza sebebiyle dün akşamki Başakşehir maçında takımının başında bulunamayan Fatih Terim, takımın kötü gidişatına engel olamadı. Başakşehir’le 1-1 berabere kalan Aslan’ın Terim’siz periyottaki kaybı 49 puana ulaştı.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig’de dün akşam Nef Stadı’nda Başakşehir’i ağırlayan Galatasaray, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin yıldız ismi Stefano Okaka’nın golüne engel olamayan Sarı-Kırmızılılar, 88’de Mostafa Mohamed’le karşılık verip 17. haftayı 1 puanla tamamladı. Aslan, bu sonuçla 17 maç sonunda 24 puana çıkarak lider Trabzonspor’un 18 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışında önemli bir yara daha aldı. Galatasaray, bu sonuçla Süper Lig’de çıktığı son 6 maçı kazanamamış oldu. Bu sezon başarılı Avrupa performansını bir türlü lige yansıtamayan Cim Bom, dün akşamki Başakşehir beraberliğiyle düşüşünü sürdürdü.

Gözden Kaçmasın

Galatasaray - Başakşehir maçında Fatih Terim çok sinirlendiGalatasaray - Başakşehir maçında Fatih Terim çok sinirlendiHaberi görüntüle

Terim'siz maçlarda 49 puan kayıp

Fenerbahçe derbisi sonrasında 6 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün akşam da takımının başında yer alamadı. Cezası devam eden Terim, mücadeleyi locadan takip etti. Takımın başında yardımcı antrenörler Selçuk İnan ile Necati Ateş yer aldı. Fanatik'in derlemesine göre Galatasaray, Fatih Terim’in cezalı olduğu tüm periyotlar hesaplandığında 35. lig maçında 14. beraberliğini almış oldu. Bu periyotta 7 de mağlubiyeti bulunan Sarı-kırmızılı takımın Terim'siz maçlardaki puan kaybı 49'a ulaştı. Galatasaray, Fatih Terim'siz maçlarda 14 galibiyet aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Fatih Terim#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat