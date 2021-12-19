Galatasaray'da büyük kayıp! Fatih Terim'siz maçlarda puan kaybı 49'a ulaştı

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Spor Toto Süper Lig’de dün akşam Nef Stadı’nda Başakşehir’i ağırlayan Galatasaray, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin yıldız ismi Stefano Okaka’nın golüne engel olamayan Sarı-Kırmızılılar, 88’de Mostafa Mohamed’le karşılık verip 17. haftayı 1 puanla tamamladı. Aslan, bu sonuçla 17 maç sonunda 24 puana çıkarak lider Trabzonspor’un 18 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışında önemli bir yara daha aldı. Galatasaray, bu sonuçla Süper Lig’de çıktığı son 6 maçı kazanamamış oldu. Bu sezon başarılı Avrupa performansını bir türlü lige yansıtamayan Cim Bom, dün akşamki Başakşehir beraberliğiyle düşüşünü sürdürdü.

Gözden Kaçmasın Galatasaray - Başakşehir maçında Fatih Terim çok sinirlendi Haberi görüntüle

Terim'siz maçlarda 49 puan kayıp

Fenerbahçe derbisi sonrasında 6 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün akşam da takımının başında yer alamadı. Cezası devam eden Terim, mücadeleyi locadan takip etti. Takımın başında yardımcı antrenörler Selçuk İnan ile Necati Ateş yer aldı. Fanatik'in derlemesine göre Galatasaray, Fatih Terim’in cezalı olduğu tüm periyotlar hesaplandığında 35. lig maçında 14. beraberliğini almış oldu. Bu periyotta 7 de mağlubiyeti bulunan Sarı-kırmızılı takımın Terim'siz maçlardaki puan kaybı 49'a ulaştı. Galatasaray, Fatih Terim'siz maçlarda 14 galibiyet aldı.