Galatasaray'da Burak Yılmaz'a çifte onay! Yeni yönetim vakit kaybetmeden...

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Galatasaray ile Burak Yılmaz arasındaki flört, 30 Nisan'da seçilecek olan yeni yönetimin de gündeminde yer tutacak gibi görünüyor. İbrasızlık kararı öncesi yeni sezon planlaması yapan Sarı-Kırmızılılar'da, sportif danışman Luis Campos'un Burak Yılmaz'la 850 bin Euro yıllık ücret artı maç başı primler üzerinden anlaşmaya varıldığı öne sürülmüştü. Ancak bu transferde son karar yeni yönetime bırakılınca, 36 yaşındaki santrfor da beklemeye geçmişti.

Son günlerde sıkça kulüp üyeleri ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Galatasaray'ın her iki başkan adayının da Burak Yılmaz transferine çok sıcak yaklaştığı öğrenildi.

VAKİT KAYBEDİLMEYECEK

Fanatik'in haberine göre; Metin Öztürk'ün beraber çalışacağı Levent Nazifoğlu da, Eşref Hamamcıoğlu'nun futbolun başına getireceği Cenk Ergün de yeni sezonda Burak Yılmaz'ı 1. veya 2. santrfor olarak Galatasaray kadrosunda görmek istiyor. Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da transfer görüşmeleri yaptığı Burak, şimdilik Sarı-Kırmızılılar'dan haber bekliyor. Yeni seçilecek yönetimin, kongre sonrası vakit kaybetmeden bu transferle ilgileneceği belirlendi.

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TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR

Fransa'da Lille formasıyla şampiyonluk yaşayan 36 yaşındaki Burak Yılmaz, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Türkiye'ye dönmek istiyor. A Milli Takım kariyerine nokta koyan tecrübeli futbolcu, Lig'de 1 veya 2 sezon daha oynadıktan sonra jübilesini yapmayı hedefliyor. Burak, aktif bıraktıktan sonra da yine Türk futbolunun içinde görev almayı planlıyor.

İSTEYEN SADECE GALATASARAY DEĞİL!

Burak Yılmaz'ın peşindeki tek kulüp Galatasaray değil. Beşiktaş ve Adana Demirspor da Burak'la ciddi şekilde ilgileniyor. A Milli Takım kariyerine nokta koyan ve futbolu Türkiye'de bırakmak isteyen Burak Yılmaz'ın, gündemdeki diğer teklifleri de değerlendirmeye aldığı gelen haberler arasında. Galatasaray'da yeni yönetimin deneyimli yıldız hakkında takınacağı tavır şimdiden merak konusu haline geldi.