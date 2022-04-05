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Galatasaray’da Burak Elmas’a seçim çağrısı: "Mayıs ayının sonuna erteleyelim başkan"

#Galatasaray#Burak Elmas#Futbol
Galatasaray’da Burak Elmas’a seçim çağrısı: Mayıs ayının sonuna erteleyelim başkan
Ali Naci Küçük

30 Nisan’da sandığa gidecek olan Galatasaray’da genel kurul üyeleri Başkan Burak Elmas’a çağrı yaptı. Üyeler “Listeler için yeterli süre yok” derken, Burak Elmas ise bütçesi onaylanmayan bir yönetimin 1.5 ay daha görevde kalmasının doğru olmayacağını dile getirdi.

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Olağan mali genel kurulda idari olarak ibra edilmediği için seçim takvimini hemen açıklayan G.Saray Başkanı Burak Elmas’a üyelerden sürpriz bir talep geldi. Camiada birçok üye, 30 Nisan’daki seçimin, adayların daha iyi liste yapabilmesi için mayıs sonuna ertelenmesini istedi.

Elmas ise “Ben, genel kurula verdiğim sözü tuttum. Seçimi açıkladığımız tarihte yapmamız gerek. Kulübün birçok ödemesi ve yaşayan, işlemesi gereken bir akışı var. Bütçesi onaylanmamış bir yönetimin en az 1.5 ay daha görevde kalması doğru olmayabilir” diyerek teklife soğuk yaklaştı.

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DURSUN ÖZBEK, ADAY DEĞiL

Aday olup olmayacağı merakla beklenen eski başkan Dursun Özbek, aday olmayacağını duyurdu.

Galatasaray Divan Kurulu, idari olarak ibra edilmeyen merhum Mustafa Cengiz’in yönetiminde yer alan isimlerin, 30 Nisan’daki seçimde aday olamayacağı konusunda karara vardı.

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