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Galatasaray'da Burak Elmas ve Dursun Özbek ibra edildi

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#Galatasaray#Burak Elmas#Dursun Özbek
Galatasarayda Burak Elmas ve Dursun Özbek ibra edildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2023 16:49

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurulu'nda, 2022 yılında görev yapan Burak Elmas ve Dursun Özbek yönetimlerinin faaliyetleri mali ve idari yönden oy birliğiyle ibra edildi.

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Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurulu'nda, 2022 yılında görev yapan Burak Elmas ve Dursun Özbek yönetimleri birlikte oylandı. Burak Elmas ve Dursun Özbek yönetimlerinin faaliyetleri mali ve idari yönden oy birliğiyle ibra edildi.

Oylama sonrası Galatasaray'dan yapılan açıklamada; "Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 dönemi Burak Elmas başkanlığındaki 90. Yönetim Kurulu ile Dursun Aydın Özbek başkanlığındaki 91. Yönetim Kurulu idari ve mali yönden ibra edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Dursun Özbek ise teşekkür konuşmasında şunları söyledi:

Bugün benim doğum günüm. Benim en büyük hediyemdir bu. Demek ki gerekli iklim yaratıldığı zaman onun etrafında birleşebiliyoruz. Hep birlikte tek yumruk olmanın görüntüsü bu. Dosta güven düşmana korku veriyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum.

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#Galatasaray#Burak Elmas#Dursun Özbek

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