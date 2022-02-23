Galatasaray'da Burak Elmas, menajerlere ödenen rakamları ve maaşları açıkladı!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, son dönemde menajerlere ödenen rakamları duyurdu.
Genel kurul üyeleriyle bir araya gelen Burak Elmas'ın açıklamalarına göre; Galatasaray'da Dursun Özebek döneminde menajerlere 12 milyon euro ödendi. Sarı-kırmızılılarda bir önceki yönetim dönemi olan Mustafa Cengiz döneminde ise menajerlere 23 milyon euro ödeme yapıldı. Galatasaray'da Burak Elmas döneminde ise menajer ücreti olarak 4 milyon euro ödendi.
İşte ödenen menajerlik ücretleri;
Falcao: 3 milyon 750 bin euro
Sekidika: 1.6 milyon euro
Mitroglou: 700 bin euro
Seri: 550 bin euro
Nzonzi: 600 bin euro
YENİ TRANSFERLERİN MAAŞLARI
Ayrıca başkan Elmas, devre arasında kadroya katılan Pulgar, Pena, Gomis ve Semih Kaya'nın maaşlarını açıkladı.
Pulgar: 750 bin Euro
Pena: 375 bin Euro
Gomis: 750 bin euro
(2022-2023 1.750 bin euro)
Semih Kaya: 4 milyon TL(Fanatik)