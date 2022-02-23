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Galatasaray'da Burak Elmas, menajerlere ödenen rakamları ve maaşları açıkladı!

#Galatasaray#Burak Elmas#Gomis
Galatasarayda Burak Elmas, menajerlere ödenen rakamları ve maaşları açıkladı

Galatasaray'da genel kurul üyeleriyle bir araya gelen başkan Burak Elmas, son yıllarda menajerlere ödenen rakamları da açıkladı.

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, son dönemde menajerlere ödenen rakamları duyurdu.

Genel kurul üyeleriyle bir araya gelen Burak Elmas'ın açıklamalarına göre; Galatasaray'da Dursun Özebek döneminde menajerlere 12 milyon euro ödendi. Sarı-kırmızılılarda bir önceki yönetim dönemi olan Mustafa Cengiz döneminde ise menajerlere 23 milyon euro ödeme yapıldı. Galatasaray'da Burak Elmas döneminde ise menajer ücreti olarak 4 milyon euro ödendi.

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İşte ödenen menajerlik ücretleri;

Falcao: 3 milyon 750 bin euro
Sekidika: 1.6 milyon euro
Mitroglou: 700 bin euro
Seri: 550 bin euro
Nzonzi: 600 bin euro

YENİ TRANSFERLERİN MAAŞLARI

Ayrıca başkan Elmas, devre arasında kadroya katılan Pulgar, Pena, Gomis ve Semih Kaya'nın maaşlarını açıkladı.

Pulgar: 750 bin Euro
Pena: 375 bin Euro
Gomis: 750 bin euro
(2022-2023 1.750 bin euro)
Semih Kaya: 4 milyon TL(Fanatik)

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