Galatasaray'da Burak Elmas isyan etti! 'Çok kirli bir oyun oynanıyor'

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, başkanlığa yeniden aday olması beklenen Eşref Hamamcıoğlu'nun bugünkü açıklamaları ve ithamlarına sert yanıt verdi.

“G.Saray’da maalesef uzun zamandır çok kirli bir iktidar oyunu oynanıyor” diyen Elmas, Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Yönetimde dün (salı) oy birliği ile ekip arkadaşlarımızla ‘istisnasız hiçbir şubede seçim sonuçlanana kadar transfer yapmama kararı aldık. Bu aldığımız kararın ne kadar doğru olduğu bugün çok açık ve net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu alınan karardan 1 gün sonra algı oluşturarak yanlış yönlendirme çabası, Galatasaray’da ayrıca oynanan bu kirli siyaset oyunu ve aktörlerinin ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur. Bu ve buna benzer iddialarla ilgili yakında çok kapsamlı bir basın toplantısı yapacağım. Ve bütün iddiaları, iddia sahiplerinin isimleri ile cevaplayacağım.”

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