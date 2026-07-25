Galatasaray'da Bruno Fernandes olmazsa rota De Ketelaere!

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Hücum hattını güçlendirmek için 10 numara arayışını sürdüren Galatasaray'ın gündemine yeniden Charles De Ketelaere'nin geldiği öne sürüldü.

GÜNDEM YENİDEN DE KETELAERE

TransferFeed'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, daha önce de radarına aldığı Belçikalı yıldızı yeniden değerlendirmeye başladı.

Haberde, Galatasaray'ın bu bölge için ilk hedefinin Bruno Fernandes olduğu, De Ketelaere'nin ise alternatif isimler arasında yer aldığı ifade edildi.

ATALANTA 50 MİLYON EURO İSTİYOR

Öte yandan Atalanta'nın 24 yaşındaki futbolcuyu kadroda tutmak istediği ve olası transfer görüşmelerinde 50 milyon eurodan aşağı bir teklife sıcak bakmayacağı belirtildi.

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GEÇEN SEZON 8 GOLE KATKI YAPTI

Geride kalan sezonda Serie A'da 31 karşılaşmada forma giyen De Ketelaere, takımına 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

DÜNYA KUPASI'NDA YENİDEN PARLADI

Son yıllarda beklentilerin gerisinde kalan Belçikalı oyuncu, 2026 Dünya Kupası'nda sergilediği performansla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Turnuvayı 3 golle tamamlayan De Ketelaere, şampiyon İspanya'ya gol atan tek futbolcu oldu.