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Galatasaray'da Bruno Fernandes ısrarı!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Bruno Fernandes#Transfer
Galatasarayda Bruno Fernandes ısrarı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 12:22

Galatasaray'da transferdeki sessizliğin nedeninin Bruno Fernandes olduğu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar yıldız oyuncu için tüm imkanlarını seferber ediyor.

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Galatasaray, transferde geç kaldığı için eleştiriler ayyuka çıktı. Fakat hem yönetim hem de teknik heyet paniğe kapılmış değil.

Okan Buruk, “En iyi oyuncular için bazen beklemeniz gerekiyor. Bu sebeple gecikiyoruz” derken; Cimbom’da transferi yavaşlatan Bruno Fernandes oldu.

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Manchester United forması giyen Portekizli yıldızı bitirmek için kesenin ağzını açan yönetim, bir süre daha B planına geçmeme kararı aldı.

Galatasarayda Bruno Fernandes ısrarı

Bruno Fernandes için 15 milyon Euro’ya kadar çıkan sarı-kırmızılılar, 20 milyon Euro’yu aşan maaş talebini de karşılamaya hazır.

Manchester United ile kontrat yenileme görüşmeleri yürüten Portekizli 10 numara henüz kararını vermedi.

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M.United tarafını 40 milyon Euro’ya bitirmek isteyen Galatasaray, Fernandes’i birkaç hafta daha bekleyecek.

Transferden olumlu sonuç çıkmaması halinde alternatif isimlerle görüşmeler hız kazanacak.

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#Galatasaray#Bruno Fernandes#Transfer

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