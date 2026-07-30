Galatasaray'da Bruno Fernandes ısrarı!

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Galatasaray, transferde geç kaldığı için eleştiriler ayyuka çıktı. Fakat hem yönetim hem de teknik heyet paniğe kapılmış değil.

Okan Buruk, “En iyi oyuncular için bazen beklemeniz gerekiyor. Bu sebeple gecikiyoruz” derken; Cimbom’da transferi yavaşlatan Bruno Fernandes oldu.

Manchester United forması giyen Portekizli yıldızı bitirmek için kesenin ağzını açan yönetim, bir süre daha B planına geçmeme kararı aldı.

Bruno Fernandes için 15 milyon Euro’ya kadar çıkan sarı-kırmızılılar, 20 milyon Euro’yu aşan maaş talebini de karşılamaya hazır.

Manchester United ile kontrat yenileme görüşmeleri yürüten Portekizli 10 numara henüz kararını vermedi.

Haberin Devamı

M.United tarafını 40 milyon Euro’ya bitirmek isteyen Galatasaray, Fernandes’i birkaç hafta daha bekleyecek.

Transferden olumlu sonuç çıkmaması halinde alternatif isimlerle görüşmeler hız kazanacak.