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Galatasaray'da Bruno Fernandes gelişmesi: Transferde önemli mesafe kat edildi!

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Bruno Fernandes
Galatasarayda Bruno Fernandes gelişmesi: Transferde önemli mesafe kat edildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2026 08:03

Transferde ses getirecek bir hamleye hazırlanan ve Bruno Fernandes için tüm şartları zorlayan Galatasaray, Portekizli orta saha oyuncusuyla yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kat etti. İşte detaylar...

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Süper Lig’de üst üste beşinci şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, transferde dünya yıldızı Bruno Fernandes için yeniden düğmeye bastı.

Sarı-Kırmızılı yönetim, uzun süredir gündeminde yer alan Portekizli 10 numara için temaslarını sürdürürken, oyuncunun yüksek maaşını karşılamaya da hazır. Mauro Icardi’nin ayrılığının ardından hücum hattındaki lider eksikliğini gidermek isteyen Cim Bom, rotasını tamamen Bruno Fernandes’e çevirdi.

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OYUNCU CEPHESİYLE YAPILAN GÖRÜŞMELERDE ÖNEMLİ MESAFE KAT EDİLDİ!

Galatasaray’ın, oyuncu cephesiyle yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği öğrenildi. Yönetimin, maaş konusunda gerekli finansal planlamayı hazırladığı ve önümüzdeki günlerde Manchester United ile bonservis pazarlıkları için yeniden masaya oturacağı belirtildi.

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Galatasarayda Bruno Fernandes gelişmesi: Transferde önemli mesafe kat edildi

OKAN BURUK İSTEDİ, LİSTENİN 1 NUMARASI OLDU

Teknik direktör Okan Buruk’un da orta sahada oyunu yönlendirecek, skor katkısı yüksek bir yıldız istediği ve listenin ilk sırasında Bruno Fernandes’in yer aldığı ifade ediliyor.

31 yaşındaki Portekizli yıldız, hem 10 numara hem de merkez orta saha pozisyonlarında görev yapabiliyor. Oyun görüşü, duran toplardaki etkinliği, asistleri ve gol katkısıyla Avrupa’nın en üretken orta saha oyuncuları arasında gösterilen Bruno Fernandes, geçen sezon Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı maçlarda çift haneli gol ve asist katkısı vererek takımının hücumdaki en önemli isimlerinden biri oldu.

Galatasarayda Bruno Fernandes gelişmesi: Transferde önemli mesafe kat edildi

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 37 maça çıkan Fernandes, 9 gol atıp 22 de asist üreterek toplamda 31 gole doğrudan katkı sağladı.

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Bruno Fernandes

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