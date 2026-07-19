Galatasaray'da Bruno Fernandes gelişmesi: Transferde önemli mesafe kat edildi!

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Süper Lig’de üst üste beşinci şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, transferde dünya yıldızı Bruno Fernandes için yeniden düğmeye bastı.

Sarı-Kırmızılı yönetim, uzun süredir gündeminde yer alan Portekizli 10 numara için temaslarını sürdürürken, oyuncunun yüksek maaşını karşılamaya da hazır. Mauro Icardi’nin ayrılığının ardından hücum hattındaki lider eksikliğini gidermek isteyen Cim Bom, rotasını tamamen Bruno Fernandes’e çevirdi.

OYUNCU CEPHESİYLE YAPILAN GÖRÜŞMELERDE ÖNEMLİ MESAFE KAT EDİLDİ!

Galatasaray’ın, oyuncu cephesiyle yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği öğrenildi. Yönetimin, maaş konusunda gerekli finansal planlamayı hazırladığı ve önümüzdeki günlerde Manchester United ile bonservis pazarlıkları için yeniden masaya oturacağı belirtildi.

Haberin Devamı

OKAN BURUK İSTEDİ, LİSTENİN 1 NUMARASI OLDU

Teknik direktör Okan Buruk’un da orta sahada oyunu yönlendirecek, skor katkısı yüksek bir yıldız istediği ve listenin ilk sırasında Bruno Fernandes’in yer aldığı ifade ediliyor.

31 yaşındaki Portekizli yıldız, hem 10 numara hem de merkez orta saha pozisyonlarında görev yapabiliyor. Oyun görüşü, duran toplardaki etkinliği, asistleri ve gol katkısıyla Avrupa’nın en üretken orta saha oyuncuları arasında gösterilen Bruno Fernandes, geçen sezon Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı maçlarda çift haneli gol ve asist katkısı vererek takımının hücumdaki en önemli isimlerinden biri oldu.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 37 maça çıkan Fernandes, 9 gol atıp 22 de asist üreterek toplamda 31 gole doğrudan katkı sağladı.