Galatasaray'da, Bissouma ve Singo transferinde sona doğru! İşte teklif

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2025 07:00

Galatasaray iki oyuncu ile el sıkıştı.

Galatasaray, orta saha ve defans için iki transferde artık son aşamaya geldi. Sarı kırmızılılar, orta saha için Tottenham’da forma giyen Yves Bissouma’yla el sıkıştı. Fransız RMC Sport muhabiri Fabrice Hawkins’in haberine göre G.Saray, ismi bir ara F.Bahçe ile anılan 28 yaşındaki Malili futbolcu ile anlaştı. Tottenham ile yapılan görüşmelerde ise son aşamaya gelindi. İngiliz ekibinin, G.Saray’ın kiralamak istediği yıldız oyuncunun kontratına zorunlu satın alma opsiyonu koydurtmak istediği öğrenildi.

SiNGO’DA MUTLU SON YAKIN

Stoper için de Monaco’lu Wilfried Singo ve kulübü ile anlaşma sağlandı. Bonservisi için 30 milyon Euro + 5 milyon Euro bonus konuşulurken, oyuncunun da yıllık 5 milyon Euro istediği belirtildi. Bu transferde de son pürüzler görüşülüyor.

