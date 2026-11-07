Galatasaray'da bir sakatlık daha! RAMS Park'ta zeminin son durumu çok konuşulmuştu

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Galatasaray ile Amedspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya geldi.

PERDEYİ AÇTI

Seyrantepe'de perdeyi Rafael Leao açtı.

Karşılaşmanın 7. dakikasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu rakip yarı alanın ortasında Torreira kaptı ve pasını ceza sahası içine hareketlenen Leao’ya aktardı. Leao’nun kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top ağlara gitti.

SEZONUN EN ERKEN GOLÜ

Ocak ayından bu yana ilk kez üst üste iki lig maçında fileleri havalandıran Rafael Leao, bu sezon Galatasaray'ın en erken golünü kaydetti.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Seyrantepe'de oynanan mücadelenin 50. dakikasında Galatasaray, zorunlu bir değişikliğe gitti.

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Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve takımının ilk golünü kaydeden Rafael Leao, sakatlık yaşadı.

Portekizli futbolcu, yerini Deniz Gül'e bıraktı.

ANADOLU'DA DA ZEMİNE TAKILMIŞTI

Leao, yedek soyunduğu Gençlerbirliği maçına 61. dakikada dahil olmuş, ancak zeminden kaynaklı yaşadığı sakatlık sebebiyle 77. dakikada kenara gelmişti.

Portekizli futbolcu, bu sakatlıktan kaynaklı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Lille deplasmanına çıkamamıştı.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Mücadelenin ardından sakatlığına dair açıklamalarda bulunan Leao, "Ciddi bir sakatlığım yok. Yarın bakılacak. Futbolda bunlar var. Hayal kırıklığı yaratacak bir şey yok. Galatasaray'ın çok iyi bir sağlık ekibi var. Milli arada tedavimi olurum." ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK'TAN DA ZEMİN SÖZLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise bu konuyla ilgili müsabaka sonrası "Bugün sakatlıklar da yaşadık. Rafael'in bir sakatlığı oldu. Umarım önemli bir şeyi yoktur; yarın kontrolü yapılacak. Zemin şartları da maç öncesinde söylediğim gibi bizi zorladı. Zeminle ilgili önemli çalışmalar yaptık ancak maalesef yeterince toparlanmadı. Bütün bunları düşündüğümüzde zor bir maç ve zor bir haftayı geride bıraktık. Bu dönemi bence çok iyi geçirdik." açıklamasında bulundu.

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SEYRANTEPE'DE ZEMİN PROBLEMİ SÜRÜYOR

Galatasaray, Stuttgart karşısında stadın zemin nedeniyle de sıkıntı anlar yaşamıştı.

Sarı kırmızılıların golcüsü Victor Osimhen sakatlığından kaynaklı bu maça çıkamadı.

İsmail Jakobs da karşılaşmanın ardından aynı konuya dikkat çekerek “Saha şartları çok zorladı. Zemin futbol oynamak için elverişsizdi ve çok kaygandı. Özellikle ben ve Roland açısından biraz daha zor oldu çünkü saha şartları çok iyi değildi! Bizi savunmada zorladı” ifadelerini kullanmıştı.