Galatasaray'da bir ilk! Osimhen rekorunu kırdı, Torreira seriye 'devam' dedi

Haberin Devamı

Ligde haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı ekip, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Sivas temsilcisini konuk etti.

Seyrantepe'de oynanan müsabakanın ilk yarısı sarı - kırmızılıların 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlanırken, Lucas Torreira ile Victor Osimhen damga vurdu.

OKAN BURUK'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan ikas Eyüpspor maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Buruk, mücadeleye Fernando Muslera, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Alvaro Morata, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'iyle çıktı.

TRİBÜNLER KAPALI GİŞE

Galatasaray taraftarı, Net Global Sivasspor müsabakasına büyük ilgi gösterdi.

Haberin Devamı

Süper Lig'de üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğa giden sarı-kırmızılı ekibi taraftarları yalnız bırakmadı. Karşılaşmanın biletlerini tüketen taraftarlar, tribünleri tamamen doldurarak takımlarını destekledi.

GALATASARAY'DA BİR İLK

Galatasaray, Süper Lig tarihinde ilk kez Sivasspor'a rakip olduğu bir maçın ilk yarısında dört gol atma başarısı kaydetti.

TORREIRA FIRTINASI

Karşılaşmada perdeyi açan Torreira, oynadığı son 6 resmi maçın 5'inde gol sevinci yaşadı. Beşiktaş deplasmanında fileleri havalandıran Urugaylı yıldız, Samsunspor, Bodrum FK ve Eyüpspor maçlarını da boş geçmemişti. Söz konusu maçların yanı sıra yıldız orta saha oyuncusu, Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor müsabakasında fileleri havalandırma başarısı göstermişti.

OSIMHEN REKORUNU KIRDI

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Sivasspor maçında attığı golle kariyerinin en golcü sezonuna ulaşmış oldu. 2022-23 sezonunda Napoli forması altında 31 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, Sivasspor maçıyla beraberinde toplam gol sayısını 33'e çıkardı.