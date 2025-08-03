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Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yıldız futbolcu eşyalarını toplayıp İstanbul'dan ayrıldı

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#Galatasaray#Okan Buruk#Frankowski
Galatasarayda bir ayrılık daha Yıldız futbolcu eşyalarını toplayıp İstanbuldan ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2025 07:00

Galatasaray'da Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Polonyalı futbolcu Frankowski, Fransız ekibine imza atmak için İstanbul'dan ayrıldı.

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Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti ve teknik direktör Okan Buruk’un yeni sezon planlarında yer almayan Przemyslaw Frankowski Türkiye’ye veda etti. Devre arası Lens’ten transfer edilen Polonyalı futbolcu yine bir başka Fransız ekibi Rennes ile sarı kırmızılıların anlaşmasının ardından yeni kulübüne imza atmak için İstanbul’dan ayrıldı.

2 kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre Ligue 1 temsilcisi Przemyslaw Frankowski’yi zorunlu satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiralayacak. Rennes satın alma opsiyonu için ise 8 milyon Euro ödeyecek.

Galatasarayda bir ayrılık daha Yıldız futbolcu eşyalarını toplayıp İstanbuldan ayrıldı

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15 MAÇA ÇIKTI, 1 ASiSTE iMZA ATTI

Galatasaray'ın ocakta 1 milyon Euro’ya kiralayıp sezon sonu 7 milyon Euro’ya bonservisini aldığı 30 yaşındaki sağ bek sarı kırmızılı formayla 15 maça çıkarken 1 asist yaptı.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Frankowski

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