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Galatasaray'da bir ayrılık daha! Oğulcan Çağlayan Giresunspor'da!

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#Transfer#Oğulcan Çağlayan#Atalay Babacan
Galatasarayda bir ayrılık daha Oğulcan Çağlayan Giresunsporda
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2022 23:11

Galatasaray, Oğulan Çağlayan'ın Giresunspor'a kiralık olarak gönderdildiğini açıkladı.

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Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ın Giresunspor'a kiralık olarak transfer olduğunu duyurdu. Oyuncunun maaşını Giresunspor ödeyecek.

"Profesyonel futbolcumuz Oğulcan Çağlayan’ın 2022-2023 sezonu için bedelsiz geçici transferi konusunda Giresun Spor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcunun ücretlerinin tamamı Giresun Spor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir."

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Atalay Babacan Sarıyer'e kiralandı

Galatasaray, genç futbolcusu Atalay Babacan'ın da Sarıyer'e kiralandığını duyurdu.

Profesyonel futbolcumuz Atalay Babacan'ın, 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Sarıyer Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

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#Transfer#Oğulcan Çağlayan#Atalay Babacan

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