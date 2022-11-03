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Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi prim sözü! Okan Buruk'dan Kerem Aktürkoğlu kararı...

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#Galatasaray#Beşiktaş#Derbi
Galatasarayda Beşiktaş derbisi öncesi prim sözü Okan Burukdan Kerem Aktürkoğlu kararı...
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 07:00

G.Saray’da futbolcular ve teknik heyet derbi öncesi kenetlenme yemeğinde buluştu. Yemeğin ev sahibi Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Okan Buruk ve futbolculara olan güvenini dile getirirken Beşiktaş derbisinde galibiyet halinde ‘sürpriz bir prim’ verileceğini de takıma açıkladı.

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Galatasaray’da Beşiktaş karşılaşması öncesinde salı akşam birlik-beraberlik yemeği organize edildi. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı kırmızılı teknik heyet ve futbolculara, Sarıyer’de moral ve destek yemeği verdi.

Bu davette Okan Buruk ve futbolculara olan güvenini de dile getiren Erden Timur, Beşiktaş derbisinde galibiyet halinde ‘sürpriz bir prim’ verileceğini de takıma açıkladı. Miktar konuşulmazken Galatasaray yönetimi bu prim uygulamasına Beşiktaş maçından sonra Başakşehir mücadelesinde de devam edecek.

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KEREM YiNE 11’DE

Bu arada artık Beşiktaş derbisine sayılı günler kalırken Galatasaray’da 11’de şekillenmeye başladı. Teknik Direktör Okan Buruk’un kanatlarda Rashica-Kerem ikilisine görev vereceği öğrenildi. Kosovalı oyuncudan memnun olan Buruk’un diğer kanatta ise Yunus-Barış-Kerem üçlüsü arasındaki tercihini Kerem’den yana kullanacağı belirtildi.

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