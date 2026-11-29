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Galatasaray'da, SÃ¼per Lig'de oynanacak kritik BeÅŸiktaÅŸ derbisi Ã¶ncesi kadro ve taktik planÄ± belli oldu.

Devler Ligi'nde Aston Villaâ€™nÄ±n Ã¶n alan baskÄ±sÄ±nÄ± kÄ±rÄ±p Emeryâ€™nin Ã¶ÄŸrencilerini kilitleyerek Ã¶nce durduran ve sonra vuran Okan hoca, benzer bir tempoyla oynayan BeÅŸiktaÅŸâ€™a karÅŸÄ± da aynÄ± planla sahaya Ã§Ä±kÄ±p 3 puana ulaÅŸmanÄ±n hesaplarÄ± iÃ§inde.

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GEÃ‡Ä°Åž OYUNU!

YarÄ±nki kritik BeÅŸiktaÅŸ derbisine alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ hÃ¼cum presi yerine daha temkinli ve kontrollÃ¼ bir oyun anlayÄ±ÅŸÄ±yla Ã§Ä±kacak olan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, zaman zaman topu rakibine bÄ±rakarak savunma arkasÄ±na atÄ±lacak toplarla sonuca gitmeyi hedefliyor. Okan Buruk'un bu stratejiye yÃ¶nelmesinde hÃ¼cum hattÄ±ndaki sakatlÄ±klar da belirleyici rol oynadÄ±.

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Victor Osimhen'in henÃ¼z ilk 11'de baÅŸlayacak fiziksel seviyeye gelmemesi ve burnundaki kÄ±rÄ±k nedeniyle ameliyat olan Deniz GÃ¼l'Ã¼n Ã¶zel maskeyle oynama ihtimali, ileri uÃ§taki seÃ§enekleri daralttÄ±. Okan Buruk, bu sezon 16 maÃ§ta 2 gol kaydeden BarÄ±ÅŸ Alper YÄ±lmaz'Ä± bir kez daha en uÃ§ta sahaya sÃ¼recek. Milli futbolcu, derbi boyunca BeÅŸiktaÅŸ savunmasÄ±nÄ± yÄ±pratarak kanatlardan ve orta sahadan gelecek takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±na alan aÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸacak.

SANE YÄ°NE KULÃœBEDE

DÃ¼ÅŸÃ¼k formu ve isteksiz gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ nedeniyle Sane'yi yine yedek kulÃ¼besinde oturtmasÄ± beklenen Okan Buruk, kanatlarda Yunus AkgÃ¼n ve Eren ElmalÄ± ikilisine ÅŸans verecek. Orta saha merkezinde Lucas Torreira ve Mario Lemina ile direnci yÃ¼ksek tutacak olan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larda, forvet arkasÄ±nda Aleksey Batrakov baÄŸlantÄ± oyuncusu olarak gÃ¶rev alacak.

Kalede UÄŸurcan Ã‡akÄ±r, savunma hattÄ±nda ise Singo, Davinson Sanchez, AbdÃ¼lkerim BardakcÄ± ve Ismail Jakobs'un yerleri garanti gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Okan Buruk; Victor Osimhen, Gabriel Sara, Sane ve Ä°lkay GÃ¼ndoÄŸan gibi yÄ±ldÄ±z isimleri ise oyunun gidiÅŸatÄ±na gÃ¶re ikinci yarÄ±da hamle oyuncusu olarak sahaya sÃ¼rmeyi planlÄ±yor.

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OSIMHEN PLANI

Galatasaray'da bugÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirilecek son antrenmana katÄ±lmasÄ± halinde maÃ§ kadrosuna dahil edilecek olan Victor Osimhen, derbinin yÃ¼ksek temposunda riske edilmeyecek. Okan Buruk'un NijeryalÄ± golcÃ¼yÃ¼ skorun durumuna gÃ¶re karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ikinci devresinde oyuna alarak kilidi aÃ§mayÄ± hedeflediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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