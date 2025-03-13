Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi kart alarmı! İki futbolcu ceza sınırında

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Lider Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.
RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak.
İKİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da iki futbolcu Beşiktaş derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Attığı gollerle bu sezon sarı-kırmızılı ekibi sırtlayan Victor Osimhen ile Macar kanat oyuncusu Roland Sallai, yarınki Antalyaspor karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 29 maçta 23 gol - 5 asistlik performans sergiledi.
Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 23 maçta görev yapan Roland Sallai ise 3 gol kaydetti.