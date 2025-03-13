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Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi kart alarmı! İki futbolcu ceza sınırında

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#Galatasaray#Beşiktaş#Victor Osimhen
Galatasarayda Beşiktaş derbisi öncesi kart alarmı İki futbolcu ceza sınırında
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 15:49

Beşiktaş derbisi öncesi ligdeki son sınavına çıkacak olan lider Galatasaray, Antalyaspor karşısında hata yapmak istemiyor. Üç eksiğin bulunduğu sarı-kırmızılılarda, iki isim kart görmeleri halinde Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.

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Lider Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

İKİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da iki futbolcu Beşiktaş derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Attığı gollerle bu sezon sarı-kırmızılı ekibi sırtlayan Victor Osimhen ile Macar kanat oyuncusu Roland Sallai, yarınki Antalyaspor karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 29 maçta 23 gol - 5 asistlik performans sergiledi.

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 23 maçta görev yapan Roland Sallai ise 3 gol kaydetti.

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#Galatasaray#Beşiktaş#Victor Osimhen

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