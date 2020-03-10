Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi Adem Büyük şoku!
Dünkü idmanda sakatlanan Adem Büyük’ün durumu yarınki kontrollerde belli olacak.
Galatasaray pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Metin Oktay Tesisleri’nde Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Sivasspor maçının tamamında görev alan futbolcular yenilenme çalışması yaparken, diğerleri U19 takımı ile 11’e 11 çift kale maç yaptı.
Adem Büyük sakatlanırken, golcü oyuncunun durumu yarın yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
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