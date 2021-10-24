Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi prim dopingi!

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Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş derbisine prim dopingiyle çıkacak. Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde Lokomotiv Moskova’yı 1-0 yenerek gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atan oyunculara toplam 2.5 milyon TL prim ödeme kararı alan yönetim, Beşiktaş derbisinin primini de 4 milyon TL olarak belirledi.

Galatasaray, yarınki maçı da kazandığı taktirde futbolcular toplam 6.5 milyon TL prim almaya hak kazanacak.

BUGÜNKÜ İDMAN TARAFTARA AÇIK

Bu arada Galatasaray yönetimi, kritik maç öncesi futbolcuların moralini yükseltmek için bugünkü antrenmanı taraftara açma kararı aldı.

Sarı kırmızılı takım saat 15.00’te Nef Stadı’nda gerçekleştireceği idmanı, taraftarlara açık olarak yapacak. Kombine, VIP kombine, 5 lig maçı paketinin yanı sıra loca sahiplerinin ücretsiz izleyeceği antrenmanı, diğer taraftarlar 19.05 TL bilet ücreti ödeyerek seyredebilecek.