Galatasaray'da Berkan Kutlu'dan Süper Kupa, Şampiyonlar Ligi ve Milli Takım sözleri

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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da Berkan Kutlu, TRT Spor'a konuştu.

"KAPTANLIK GURUR VERİCİ"

Yoğun ve güzel bir kamp geçiyor. Her şey çok güzel, mutluyuz. Kulübümüzde Metin Oktay, Bülent Korkmaz gibi isimler kaptanlık yaptı. Hazırlık maçı olsa bile kaptanlık bandı verilmesi hayallerimin ötesinde bir şey. Arda ağabey de vardı benim gençliğimde. Benim için ilham olmuş bir isim. Ona da genç yaşta kaptanlık verilmişti. Benim için gurur verici. Mutlu eden bir durum. Ama en önemlisi takım. Takımdaki görevimi biliyorum ve daha fazlasını yapmak istiyorum.

"HOCAMIZ BİZİ İKNA EDEBİLİYOR"

Hocamız bizi ikna edebildiği için oyuncular farklı mevkilerde başarılı oluyor. 17 maçlık bir yenilmezlik süreci geçirdik. Bu ilk olarak hoca başarısı, bize bunu inandırması. İlk faktör öz güvendir bir oyuncuda. Hocamız bize bunu veriyor. Biz de karşılığını verince çok mutlu oluyoruz.

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"İNŞALLAH SÜPER KUPA'DA KAZANAN BİZ OLURUZ"

Hazırlık dönemi var. İstanbul'da oynayacağız. İnşallah bir kupa daha kazanırız. Ama şu anda biraz erken. Takımın hazırlanması lazım. Üstüne koyarak devam ettiğimizde inşallah kazanan taraf biz oluruz.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK HAYALİM"

Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamak benim için bir hayal. Ben play-off'tan sonra ayrılmıştım. Sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah play-off'u geçeriz. Galatasaray'ın ait olduğu yer Şampiyonlar Ligi.

"İNŞALLAH 5. YILDIZI TAKAN İLK TAKIM OLURUZ"

Hedef 25. İnşallah 25'e doğru gidiyoruz. Galatasaray'ın kültürü bu, kazanıyoruz. İnşallah tarih yazarak 5. yıldızı takarız, 5. yıldızı takan ilk takım oluruz Türkiye'de.

"MİLLİ TAKIM'DA OLMAYI KİM İSTEMEZ"

Kim istemez o listede olmayı? İstemeyen çok insan bilmiyorum ben. Benim için bir hedefti ama takımımız turnuvanın en zevk veren takımlarından biri olduğunu düşünüyorum. Müthiş bir atmosfer vardı. Çok imrendim. İnşallah Galatasaray'da çok başarılı olup oraya dönmek istiyorum. Bu benim hedeflerimden biri. Onları tebrik ediyorum, bizi gururlandırdılar. İnşallah ben de orada olurum.

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"TARAFTARIMIZ BİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM ETSİN"

Bizi desteklemeye devam etsinler. Galatasaraylı olmak çok büyük bir ayrıcalık. Onları çok seviyoruz.