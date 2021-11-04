Galatasaray'da Berkan Kutlu'dan maç sonu flaş sözler: 'Rakip 1 puan istiyordu galiba'

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UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Berkan Kutlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Berkan, "Bence maça çok iyi başladık. Golü de bulduk. Sonra biraz daha geriye çekildik galiba. Geri çekilince golü yedik. İkinci golü de hak ettik, atsak her şey bambaşka olacaktı." dedi.

'RAKİBİN YATMASIYLA İLGİLENMİYORUZ'

Berkan Kutlu sözlerini "Biz rakibin yatmasıyla ilgilenmiyoruz. Biz kazanmak için geldik ama onlar 1 puan istiyordu galiba. Biz kalan maçlarımıza bakacağız" ifadeleriyle tamamladı.

FEGHOULİ: ÇALIŞTIĞIMIZ BİR GOLDÜ

Galatasaray'da tek golün sahiib Feghouli ise "Antrenmanlarda çalıştığımız bir goldü. Ben de kendimi buna hazırlıyorum. Pozitif kalmak gerekiyor. Biz lider olarak geldik, lider olarak devam ediyoruz. Bir sonraki maça bakmak gerekiyor. Önümüzde 2 maç daha var. Ona göre hareket etmeliyiz. " şeklinde konuştu.