Galatasaray'da Berkan Kutlu: "Takımı bu duruma biz soktuk"

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Evinde ağırladığı Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'da galibiyet hasreti 6 maça çıkarken karşılaşmaya değerlendiren Berkan Kutlu üzgün olduklarını belirtti.

Takımı bulunduğu durumdan çıkarmak için çalışmaya devam etmeleri gerektiğini belirten Berkan Kutlu, "Söylenecek çok fazla şey yok. Çok zor bir durumdayız. Herkes durumun farkında, çok çalışıyor. 1-0 geriye düştük, 1-1'i yakaladık. 2-1'i yakalayamadık ne yazık ki. Çalışmaya devam edeceğiz. Takımın içinde bulunduğu durumla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Herkesin çok çalışması, her anını analiz etmesi lazım. Başka hiçbir durum yok. Biz bu duruma soktuk takımı, bizim çıkarmamız lazım." diye konuştu.