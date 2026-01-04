Galatasaray'da Berkan Kutlu ile yollar ayrıldı!

Haberin Devamı

Galatasaray, Berkan Kutlu'nun takımdan ayrıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Çocukluk hayalini gerçekleştiren, sarı kırmızılı formayla sahaya çıktığında mücadeleden asla vazgeçmeyen Berkan Kutlu’ya emekleri için teşekkür ediyoruz.

Birlikte kazandığımız başarılar, yaşadığımız mutluluklar her zaman hatırlanacak. Yolun açık olsun!"

BERKAN KUTLU'DAN DA VEDA

Galatasaray'ın paylaşımı sonrası ise Berkan Kutlu, "Bir yanım hüzünlü ancak, daha fazla hissettiklerim; mutluluk, huzur ve gurur... Benimle birlikte büyüyen hayalime eriştiğim için mutluyum. Her zaman Galatasaray'a layık bir sporcu olabilmek adına verdiğim çabadan ötürü huzurluyum. Berkan Kutlu hayalini yaşadı..." sözleriyle sarı-kırmızılı camiaya veda etti.

GALATASARAY KARİYERİ

2021-22 sezonunun başında imza attığı Galatasaray ile 159 maça çıkan Kutlu, 3 gol - 8 asistlik performans sergiledi.

2023-24 sezonunun ilk yarısını İtalyan ekibi Genoa'da kiralık geçiren Berkan Kutlu, sarı-kırmızılı forma altında 3 Süper Lig, 1 Türkiye Süper Kupası ve 1 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.