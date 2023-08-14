Galatasaray'da beraberliği getiren 6 sebep! Icardi, Torreira, Zaha...

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Son şampiyon Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında Mondihome Kayserispor ile deplasmanda 0-0 berabere kalırken, bu sonuçta teknik direktör Okan Buruk’un kadro seçimi ve şans bulan bazı oyuncuların yetersiz performansı önemli rol oynadı. Sarı kırmızılıların belki de ileride çok arayacağı 2 puanın kaybedilmesine yol açan nedenler şöyle:

1- İCARDİ 90 DAKİKAYI ÇIKARAMAZ

Takıma geç katılan İcardi, fizik kondisyon açısından 90 dakikayı çıkaracak düzeyde olmadığı için ilk 11’e alınmadı. Kilo fazlalığı da olan İcardi’nin ayrıca görev aldığı her maçta maksimum performans göstermeye çalışmasından dolayı sakat.

2- LUCAS TORREİRA SAKATLIKTAN ÇIKTI

Bazı oyunculara verilen yüksek ücretler nedeniyle G.Saray’da oynamak istemediği iddiası ortaya atıldı. Ancak Torreira, Lazio’dan gelen teklifi reddederek bu iddianın doğru olmadığını gösterdi. Uzun süren sakatlıktan yeni çıktığı için Kayseri’de oynayamadı.

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3- ZAHA KONDiSYON AÇISINDAN ZAYIF

Zaha’nın sakatlığı yok ancak fizik kondisyon açısından hazır olmadığı için ilk 11’de oynatılmadı. Yeterince taktik çalışmasına katılmaması bir başka dezavantaj. Kayseri’de son 20 dakika oynayan Zaha, birkaç hafta daha hamle oyuncusu olarak kullanılacak.

4- KEREM DEMİRBAY UYUM AŞAMASINDA

Kayseri’de tıpkı Zaha gibi 70. dakikada oyuna giren Kerem Demirbay’ın kondisyon sorunu yok. Henüz uyum sağlama aşamasında olması ve Mertens ile Oliveira’nın Olimpija maçındaki başarılı performansları nedeniyle Kayseri’de ilk 11’de düşünülmedi.

5- SOLDA İLK TERCİH ANGELİNO ANCAK...

Okan Buruk’un sol bekte 1. tercihi Angelino. Kayseri’de Dubois nın ilk 11’de çıkmasının en önemli sebebi, oynamamaktan kaynaklanan mutsuzluğunu gidermek. 56. dakikada Dubois’nın yerine oyuna giren Angelino’nun hafif bir sakatlığı da vardı.

6- BAKAMBU DA HAZIR DEĞİL

Kayseri’de ilk 11’de forma giyip 56 dakika sahada kalan Bakambu, esasında hazır değil. Ancak İcardi’nin fazla kiloları ile fizik kondisyon yetersizliği ve Halil’in Zalgiris maçındaki kötü performansı, Bakambu’nun tercih edilmesine yol açtı.