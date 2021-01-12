Galatasaray'da Belhanda'ya 'bedevi' diyen Cem Emiroğlu istifa etti

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Younes Belhanda, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sarı-kırmızılı kulübün disiplin kurulu üyelerinden Cem Emiroğlu'nun kendisine yönelik kullandığı "Bedevi" ifadesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

"IRKÇILIK NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?"

Instagram'dan yaptığı paylaşımla Cem Emiroğlu'na tepki gösteren Belhanda, "Bu, kabul edilemez. İlk olarak bir hakemin ırkçı ifadesine maruz kaldık. Şimdi de Galatasaray'ın bir disiplin kurulu üyesi tarafından 'bedevi' olarak tanımlanıyoruz. Bu ırkçılık ne zamana kadar sürecek? Kökenlerimi asla inkar etmeyeceğim. Kesinlikle bir bedeviyim ama takımını severek temsil eden bir bedeviyim" değerlendirmesinde bulundu.

İSTİFA ETTİ

Cem Emiroğlu, Galatasaray'ın ligde 4-3 kaybettiği Konyaspor maçından sonra sosyal medyadan Belhanda'nın futbolunu eleştirerek "Bu bedevi ile mi sözleşme uzatılacak?" ifadesini kullanmıştı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Disiplin Kurulu Yedek Üyesi Cem Emiroğlu görevinden istifa etmiştir. Kendisine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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