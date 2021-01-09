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GeriFutbol Galatasaray'da Belhanda'dan hat-trick ve Arda Turan itiraf!
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Haber Giriş: 09.01.2021 - 21:14 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Belhanda'dan hat-trick ve Arda Turan itiraf!

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Galatasaray'da Belhanda'dan hat-trick ve Arda Turan itiraf!
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Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, hat-trick yaptığı Gençlerbirliği maçı sonrası konuştu.

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup eden Galatasaray'da hat-trick yapan Younes Belhanda, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Younes Belhanda'nın açıklamaları;

Emre ile beraber gittiğimiz, Arda ile ikiye bir yaptığımız golüm bugün en güzel golümdü.

BİZLER DE İNSANIZ

Bir önceki hafta 10 kişi oynayıp çok fazla koşmuştuk. Bu yüzden Konyaspor maçında taze değildik. Bu bir özür değil elbette ama bizler de insanız.

ARDA FUTBOLU ÇOK İYİ BİLİYOR

Arda futbolu teknik açıdan çok iyi biliyor. Bu tür pozisyonları kokluyor. Taylan da çok teknik bir oyuncu ve basit oynamayı seviyor. Şener'in de iyi performans gösterdiğini söyleyebilirim. Tüm takım iyiydi

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