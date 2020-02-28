Galatasaray'da Belhanda yerine Emre Akbaba sahada!

Fenerbahçe derbisinde sürpriz bir kararla son haftaların formda ismi Emre Akbaba yerine orta sahada Younes Belhanda’ya şans veren teknik direktör Fatih Terim, G.Birliği maçında zorunlu bir değişikliğe gidecek.

Tecrübeli teknik adam, derbide kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Faslı futbolcunun yerine Emre Akbaba’ya şans tanıyacak.





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