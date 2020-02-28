Galatasaray'da Belhanda yerine Emre Akbaba sahada!
Fatih Terim, Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle cezalı duruma düşen Younes Belhanda'nın yerine oynatacağı ismi belirledi.
Fenerbahçe derbisinde sürpriz bir kararla son haftaların formda ismi Emre Akbaba yerine orta sahada Younes Belhanda’ya şans veren teknik direktör Fatih Terim, G.Birliği maçında zorunlu bir değişikliğe gidecek.
Tecrübeli teknik adam, derbide kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Faslı futbolcunun yerine Emre Akbaba’ya şans tanıyacak.
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