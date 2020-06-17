Galatasaray'da Belhanda gitti gidiyor!

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK | GALATASARAY’da sezon başından bu yana gösterdiği performans nedeniyle tribünlerden eleştiri alan Younes Belhanda’ya yol göründü. Faslı futbolcuyu iki senedir kadrosuna katmak isteyen hatta geçen sezon devre arasında ciddi bir teklifle gelen Suudi Arabistan’ın Al Ahly takımı bir kez daha kesenin ağzını açtı.

Belhanda geçen sezon devre arasında da kendisine yapılan teklifi kabul etmiş ancak takımın şampiyonluk yarışı vermesi nedeniyle gidişine teknik heyet tarafından izin verilmemişti. Ancak bu sezon Terim ve kurmaylarının da transfere onay verdiği öğrenildi.

Maaşında indirim yapmıştı

AL Ahly, Galatasaray’la bir yıl daha sözleşmesi bulunan Belhanda’ya yıllık 7 milyon dolar önerirken, sarı kırmızılılarda yıllık 3 milyon 350 bin Euro (Yaklaşık 3.8 milyon dolar) kazanan ancak pandemi döneminde yönetimin yüzde 15’lik maaş indirimini kabul eden yıldız futbolcunun Suud ekibine yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Al Ahly’nin yaptığı yıllık 7 milyon dolarlık maaş teklifine olumlu dönüş yapan Belhanda’nın, Galatasaray’a bonservis geliri kazandırarak gitmesine artık kesin gözü ile bakılmaya başlandı. Oyuncudan ‘Tamam’ yanıtı alan Al Ahly, Galatasaray Kulübü ile de temasa geçti.

Son görüşme sezon sonu

SUUDi Arabistan ekibi, sarı kırmızılı kulübe ise Faslı yıldızın bonservisini almak için 4 milyon Euro teklif etti. Belhanda’nın satışına sıcak bakan Galatasaray Yönetimi’nin ise pazarlığı 5 milyon Euro’dan açtığı öğrenildi. Sezon bitimi iki kulübün tekrar masaya oturacağı ve

transferi sonlandırmak için bir araya geleceği belirtildi. Eğer taraflar bonservis rakamında anlaşırsa, Galatasaray’da 3 sezon forma giyen ve 2 şampiyonluk, 1 Türkiye Kupası 1 de Süper Kupa kazanan Belhanda sözleşme bitimine 1 yıl kala sarı kırmızılılara veda etmiş olacak.

Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!