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GeriFutbol Galatasaray'da Belhanda, Fenerbahçe’ye karşı 8 maçta hiç yenilmedi
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Futbol
Haber Giriş: 07.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Belhanda, Fenerbahçe’ye karşı 8 maçta hiç yenilmedi

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Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, bugüne dek Fenerbahçe’ye karşı forma giydiği 8 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Sarı kırmızılı takım bu karşılaşmalarda 2 galibiyet elde ederken, 6’sında sahadan beraberlikle ayrıldı.

Dün 90 dakika forma giyen tecrübeli futbolcu, 54 kez topla buluşurken, yüzde 73 isabetle 45 pas attı.

1 kez şut atan Belhanda, 11 ikili mücadelenin 5’inden galip ayrıldı.

Galatasarayda Belhanda, Fenerbahçe’ye karşı 8 maçta hiç yenilmedi

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