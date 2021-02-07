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Galatasaray'da Belhanda, Fenerbahçe’ye karşı 8 maçta hiç yenilmedi
Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, bugüne dek Fenerbahçe’ye karşı forma giydiği 8 maçta yenilgi yüzü görmedi.
Sarı kırmızılı takım bu karşılaşmalarda 2 galibiyet elde ederken, 6’sında sahadan beraberlikle ayrıldı.
Dün 90 dakika forma giyen tecrübeli futbolcu, 54 kez topla buluşurken, yüzde 73 isabetle 45 pas attı.
1 kez şut atan Belhanda, 11 ikili mücadelenin 5’inden galip ayrıldı.
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