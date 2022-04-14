Galatasaray'da Beknaz Almazbekov: "Sneijder'in stilini çok beğeniyorum"

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Karşılaşmanın ardından TRT Spor'a konuşan 16 yaşındaki oyuncu, "Üzerimde emeği olan aileme ve hocalarıma teşekkür ederim. Bana böyle bir maçta şans verdiler. Tabii ki de maça girdiğimde heyecanlandım ama sonradan o heyecanım geçti." dedi.

"SNEİJDER STİLİNİ BEĞENDİĞİM BİRİ"

Wesley Sneijder'in oyun stilini beğendiğini ve örnek aldığını kaydeden Beknaz Almazbekov, "İyi oynadık ve görevimizi yerine getirdik. Hocamız bize nerede görmek isterse orada oynarız. Sneijder stilini beğendiğim biri. Onu çok beğeniyorum ve seviyorum. Daha önce de çok izledim." diye konuştu.