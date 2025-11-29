Galatasaray'da 'bek'lenmedik kriz!

Haberin Devamı

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Nijerya Milli Takımı’ndan sakat dönen Victor Osimhen’in Fenerbahçe maçına yetişeceğini müjdelese de derbi öncesi en büyük sıkıntı beklerde yaşanıyor. Sarı kırmızılı takımda sol bekte görev yapan 2 oyuncudan Eren Elmalı hak mahrumiyeti cezası nedeniyle yok. Union Saint Gilloise karşılaşmasında sakatlanan İsmail Jakops da pazartesi günü sahada olamayacak. Teknik direktör Okan Buruk’un bu bölgede Kazımcan Karataş’ı kullanması bekleniyor ancak genç futbolcunun da bu bölgede alternatifi yok.

BURUK 'JOKER' HAKKINI KULLANACAK

Cimbom'un sıkıntı yaşadığı diğer bölge ise sağ bek. Gençlerbirliği maçında sakatlanan ve sol arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Singo’nun 3 hafta daha takımdan ayrı kalması bekleniyor. Aynı karşılaşmada kırmızı kart gören Sallai de dev maçta sahada olamayacak. A Milli Takım’da sakatlanan Kaan Ayhan henüz hazır değil. Tecrübeli futbolcunun kulübede olma ihtimali bile az. Bu kadar çok eksiğin bulunduğu ortamda Buruk’un Barış Alper jokerini kullanarak daha önceki yıllarda olduğu gibi yıldız futbolcuyu sağ bekte oynatması bekleniyor.

LEMINA VE YUNUS İÇİN SEFERBERLİK

Sarı kırmızılı takımda durumları en çok merak edilen diğer oyuncular ise Mario Lemina ile Yunus Akgün. Galatasaray sağlık ekibi bu iki oyuncuyu da Fenerbahçe derbisine yetiştirebilmek için hummalı bir çalışma yürütülüyor. 8 Kasım’da fıtık ameliyatı olan Yunus’un yetişse bile takımla yüksek tempolu fazla çalışma yapamadığı için kulübede başlaması bekleniyor. Gençlerbirliği maçını tamamlayamayan ve Union Saint-Gilloise karşılaşmasında riske edilmeyen Mario Lemina’nın ise ağrılarının geçtiği ve pazartesi gününe kadar hazır olacağı öğrenildi.