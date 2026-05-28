Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Görüşmeler tıkandı, ayrılmak istiyor

Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, takımın önemli isimlerinden Mario Lemina ile yeni sözleşme konusunda bir süredir görüşmelerde bulunuyordu.

Sarı-kırmızılı takım için İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre; Galatasaray'ın Mario Lemina ile yaptığı sözleşme uzatma görüşmeleri tıkanmış durumda.

Tarafların uzlaşma noktasında kapıyı henüz tamamen kapatmadığı ancak Lemina'nın bu yaz takımdan ayrılmayı ciddi şekilde düşündüğü belirtildi.

DÖRT ÜLKEDEN İLGİ VAR

Kariyerinde yeni bir sayfa açmak ve farklı bir deneyim yaşamak istediği iddia edilen Gabonlu orta saha oyuncusuna İngiltere, İspanya, Suudi Arabistan ve Katar'dan birçok kulübün ilgi gösterdiği, Galatasaray'ın ise önemli bir maaş artışıyla Lemina'yı ikna etme çalışmalarını sürdürdüğü ifade ediliyor.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız 2025-26 sezonunda 41 maçta görev yapan Mario Lemina, 3 gol - 2 asistlik performans sergiledi.

2025-26 sezonunda 2 bin 679 dakika sahada kalan Lemina, Galatasaray'da en çok süre alan 9. oyuncu oldu.