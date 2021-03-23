Galatasaray'da 'bek'lenen operasyon geliyor! 3 isimle yollar ayrılacak

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - G.Saray bir yandan şampiyonluk mücadelesini sürdürürken diğer taraftan transfer çalışmalarının zeminini hazırlıyor. Sarı kırmızlılarda yaz döneminde ‘bek’ bölgesinde ayrılıklar ve yeni imzalar ön plana çıkacak. 2021-22 sezonu için scout ekibi şimdiden teknik heyetin raporu ile sol bek arayışını hızlandırdı. Sarı kırmızılı yönetim ayrıca formaya aday olabilecek, uygun maliyetli bir sağ bek takviyesi yapacak.

1- Martin Linnes ile vedalaşılacak

Maliyet-performans kriteri göze alındığında bekleneni veremeyen Martin Linnes gözden çıkarıldı. Ücreti geçen sezon 1.4 milyon Euro’ya yükseltilen Norveçli bek ortaya koyduğu futbolla sınıfı geçemedi. Linnes, Omar’ın yaşadığı talihsiz kaza sonrasında sağ bekteki boşluğu dolduramadığı için mecburen Yedlin alındı. Maliyeti de yüksek bulunan Martin Linnes’in haziranda bitecek olan sözleşmesi yenilenmeyecek ve kendisine teşekkür edilip yollar ayrılacak.

2- Saracchi, Leipzig’e dönüyor

Sol bek Marcelo Saracchi’nin Galatasaray’daki kredisini ise sakatlık ve istikrar problemi tüketti. Uruguaylı futbolcunnun sarı kırmızılı takımda sık sık sakatlık problemi yaşaması ve sahalardan uzak kalması, buna ek olarak da son dönemde bir hayli düşen performansı Galatasaray’ın ayrılık kararı almasına neden oldu. Sarı kırmızılı yönetim, kiralık oynayan Saracchi için Leipzig ile bonservis bedeli konusunda masaya oturmayacak. Böylece, 1.5 yıllığına kiralanan Saracchi sezon bitimi Alman ekibine dönecek.

3- Şener hayal kırıklığı yarattı

F.Bahçe ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray’ın yolunu tutan Şener Özbayraklı da bekleneni veremeyen isimlerden... Sarı kırmızılı kulüpte geride kalan 1.5 yıllık kariyerinde vasatı aşamayan tecrübeli futbolcu, Omar’ın geçirdiği kaza sonrasında kendisinden beklenen atılımı da gerçekleştiremedi. Bu dönemde forma aday adayı bile olamayan Şener’in de sezon sonu sözleşmesi bitecek. Bir dönem milli formayı terleten Şener Özbayraklı’ya da teşekkür edilerek yollar ayrılacak.

İlk aday Patrick van Aanholt

G.Saray Yönetimi, ilk olarak sol bek pozisyonuna ilk 11’de oynayabilecek düzeyde bir isim alacak. Scout ekibi harıl harıl sol bek adayları üzerine çalışırken şu anda Galatasaray’ın ilgilendiği isimler arasında en ciddi aday, Crystal Palace’ta forma giyen ve sözleşmesi mayısta bitecek olan Patrick van Aanholt. Sarı kırmızılıların scout ekibi bu oyuncuyu izlerken artı ve eksilerini masaya yatırıyor. Sarı kırmızılılar aynı zamanda sağ bek bölgesine de uygun maliyetli yerli bir oyuncu takviyesi yapmayı planlıyor.

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